Des filets de sécurité à l’école des Pléiades

Le Conseil général a notamment tranché sur la sécurisation de l’école des Pléiades, l’installation de modules d’enseignement et l’extension des horaires aux Paccots. Une séance dense, marquée par des tensions.

VINCENT CAILLE

CHÂTEL-SAINT-DENIS. La sécurisation des puits de lumière à l’école des Pléiades a trouvé son épilogue. Mercredi soir dans les divers du Conseil général de Châtel-Saint-Denis, l’exécutif a annoncé l’installation cet été de filets de protection. Une réponse à une pétition forte de 600 signatures et à des interpellations répétées depuis la rentrée 2024. «Il s’agit de calmer les esprits et non de reconnaître une erreur de conception», a martelé le conseiller communal Daniel Maillard. «On a appliqué ce qui devait l’être. Maintenant, on répond à une inquiétude devenue plus…