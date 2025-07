Deux auteurs présumés de tags identifiés

BULLE. Les faits remontent à ce printemps. Entre mars et juin dernier, la police cantonale a constaté plusieurs dommages à la propriété par voie de tags. Ceux-ci ont été perpétrés «sur les bâtiments du CO de la Gruyère, ceux de l’école primaire de la Condémine, ainsi que dans un parking souterrain de la rue de la Léchère et sur une place de jeux à la rue des Moulins à Bulle», précise une communication de la police. Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller deux mineurs âgés de 14 et 15 ans, domiciliés dans la région. «Ils ont reconnu leur implication lors de leur audition. Ils seront dénoncés au Tribunal pénal des mineurs», ajoute le communiqué. PH