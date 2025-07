A Ebullition le public est de retour, mais le staff épuisé

Ebullition tirait la sonnette d’alarme l’automne dernier (La Gruyère du 26 octobre): sans soutien, il ne parviendra pas à boucler l’année. Le public avait alors répondu à l’appel: la cagnotte en ligne avait permis de récolter près de 63 000 francs. «On est sur de bons rails», sourit le président Antoine Jacquat. Il tempère toutefois: «Mais on n’est pas encore sorti du tunnel.»

«Le plus réjouissant, c’est que le public est de retour.» Depuis le début 2025, le centre culturel bullois a accueilli en moyenne 140 personnes lors des concerts et soirées DJ, alors que la jauge est fixée à 250. En 2024, la moyenne s’arrêtait à 95 (118 en 2023, 142 en 2019 et 110 en 2018).

Le rock attire les jeunes

L’appel à l’aide ainsi que l’amélioration de la communication y sont pour beaucoup, estime Antoine…