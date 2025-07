Télévision

Une édition 2024 du military Tattoo d’Édimbourg exceptionnelle de par la présence, pour la première fois dans le plus prestigieux Tattoo du monde, d’un ensemble romand Les Majesticks drum corps. Jean-Marc Richard a pu les accompagner et ainsi pénétrer au cœur et dans les coulisses de ce spectacle légendaire. Un military Tattoo comme vous ne l’avez jamais vu.

Jeudi, à 20 h 50, sur RTS2.