Elles ont créé une communauté pour du sport entre filles

Trois jeunes femmes sont à l’origine du Movingirlsclub, dont les premiers entraînements sont un succès.

ANAÏS REY

SPORTS. Quand trois meilleures amies passent leur temps libre à faire du sport ensemble, et que leur vient l’idée d’en faire profiter le plus grand nombre, cela donne le Movingirlsclub. Née au printemps, l’initiative lancée par Anaïs Barras, Lola Vallélian et Léonie Menoud s’inspire des exemples de Zurich ou de Lausanne, où les running clubs – à la communication soignée sur les réseaux sociaux – foisonnent.

«De plus en plus de communautés sportives voient le jour, donc nous nous sommes dit: “Pourquoi pas en Gruyère?”» explique Anaïs Barras, 22 ans. La particularité de la leur est qu’elle se destine exclusivement à un public féminin. Une question de légitimité quand il s’agit…