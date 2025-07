Euro: Pour la Touraine Yasmine Ammar, face à l'Espagne «notre gardienne devra faire des miracles»

“ J’ai suivi le match Suisse-Finlande (1-1) au cœur de la fanzone à Zurich. C’était… wouah! J’ai crié sur l’égalisation de Riola Xhemaili à la 92e minute, puis chanté après cette qualification historique en quart de finale de l’Euro. Honnêtement, j’y ai toujours cru, car la Suisse était supérieure à la Finlande.

Maintenant, si «on» doit affronter l’Espagne (n.d.l.r.: championne du monde en titre), il faudra être plus impactant au duel et mieux placé sur les corners. Notre gardienne devra aussi faire des miracles.

Cela m’amène à vous parler de Livia Peng, que je ne connais pas personnellement étant cinq ans plus jeune. Contre la Finlande jeudi, elle a été rassurante et décisive sur les deux arrêts réflexes qu’elle a eu à faire. Je l’ai aussi trouvée plus confiante, dans le jeu aérien…