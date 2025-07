RTS 1, VENDREDI À 20 H 05

Du crépuscule à l’aube

Que se passe-t-il en Suisse entre le crépuscule et l’aube? Réponses dans l’émission de la fête nationale qui s’ancre cette année à Lausanne. Nos quatre animatrices et animateurs parcourent ces lieux emblématiques pour capter la vie qui y palpite. Au cœur de la fête ou d’actions solidaires, dans un hôpital pour enfants ou dans les pas d’un chasseur d’éclairs, des reportages brossent un portrait original de notre pays du coucher au lever du soleil. Lausanne tient la vedette de l’émission nationale du 1er août et c’est bien connu, la capitale vaudoise bouge de jour comme de nuit. Jean-Marc Richard et ses trois complices écumeront les lieux emblématiques de la ville entre quartier du Flon, lac, vignes, pyramides, ponts, cathédrale, métro et…