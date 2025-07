BROC

François Sudan, dit Pépé, s’est endormi paisiblement le 30 juin dans sa 78e année, à l’hôpital de Fribourg, après un court séjour entouré de toute sa famille proche à la suite d’une cruelle maladie sournoise. Un dernier hommage lui sera rendu le 4 juillet 2025, à 14 h 30, en l’église de Broc.

François vit le jour le 3 octobre 1947 à Broc dans le foyer de Marie-Louise et Auguste, après la naissance de son premier frère, Jean-Marcel. La fratrie Sudan fut encore complétée par l’arrivée d’André. C’est dans son village natal que François grandit et aida à la ferme parentale avant de rencontrer Marcelle, qu’il épousa en 1973. Peu de temps après naquit son premier enfant, Nadia, puis son second, Cédric. Par la suite, il a eu le bonheur de voir sa famille s’agrandir avec la naissance de ses…