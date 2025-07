Guillaume Dutoit et Madeline Coquoz, ensemble dans les bassins comme dans la vie

Avec «Y’en a pas deux comme nous», La Gruyère se penche sur des duos complices.

Troisième volet de cette série d’été avec les plongeurs Guillaume Dutoit et Madeline Coquoz.

En quête de légèreté, les amoureux valdogruériens s’étaient alignés sur le synchro à 3 mètres.

VALENTIN THIÉRY

PLONGEON. Leur histoire d’amour dure depuis 2016. Près d’une décennie de vie commune née d’un rapprochement par expérience interposée. L’un résidait en Chine et l’autre en Angleterre. L’atome crochu de l’époque entre Guillaume Dutoit et Madeline Coquoz: le plongeon, et la nécessité de se développer à l’étranger pour toucher le rêve olympique. «On s’est connus bien avant. Dès mes 11 ans, je venais de Fribourg-Natation à Lausanne Aquatique pour m’entraîner. Guillaume était là. On était aussi sur des compétitions…