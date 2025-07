A l’agenda - affiche

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Horaires: LU au VE 14 h et SA 10 h et 14 h. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10 h et 14 h.

BULLE

Place du Marché et Grand-Rue: marché folklorique. Je 8 h-13 h.

Place du Marché: marché. Sa 8 h-13 h.

Terrain intersection rue de la Condémine - rue de l’Ondine: Chapit’o 2025, animations, concerts et spectacles. Rens. www.chapito.ch.

Parc du Cabalet: cours gratuits de français, ouverts à tous, niveau débutant (annulation en cas de pluie). Inscription sur place 16 h 30. Rens. www.oseo-fr.ch. Je 17h-18h 30.

CHARMEY

Cour d’école: La Cour, le village d’été: concerts, activités sportives et sociales. Je-sa 11h-20 h.

Forge de la Tzintre: fête de la Saint-Jacques, expositions, démonstrations et artisanat.

Sa dès 9 h.

CHÂTEAU-D’OEX

…