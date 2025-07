A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch.Lu-ve14h, sa 10 h et 14 h.

BULLE

Terrain intersection rue de la Condémine - rue de l’Ondine:

Chapit’o 2025, animations, concerts et spectacles. Programme sur www.chapito.ch.

Place du Marché et Grand-Rue:

marché folklorique.

Je 8-13 h.

Parc du Cabalet: cours gratuits de français, ouverts à tous, niveau débutant (annulation en cas de pluie). Inscription sur place 16 h 30. Rens. www.oseo-fr.ch.

Je17-18h 30.

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens:

Concert du chœur du stage Musique-Montagne 2025 (choristes amateurs de toute l’Europe) accompagné d’un ensemble instrumental et des solistes Léonie Renaud (soprano) et Ronan Nédélec (baryton). Direction Christophe Gesseney, Benjamin Fau et Justyna Pakulak. Rés. …