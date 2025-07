A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Horaires: LU au VE 14 h et SA 10 h et 14 h. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch.Lu-ve 14h, sa 10 h et 14 h.

BULLE

Terrain intersection rue de la Condémine - rue de l’Ondine: Chapit’o 2025, animations, concerts et spectacles. Programme sur www.chapito.ch.

Place du Marché et Grand-Rue: Marché folklorique. Je 8-13 h.

Kiosque à Musique: Chill & Vibes, journée estivale en musique avec Piano Solo Irénée. Me dès 9 h.

Parc du Cabalet: cours gratuits de français, ouverts à tous, niveau débutant (annulation en cas de pluie). Inscription sur place 16 h 30. Rens. www.oseo-fr.ch. Ma-je 17-18h30.



Jardin des Capucins: Jardin des histoires. Les passeurs et passeuses d’histoires apporteront leurs paniers de livres afin d’enchanter l’après-midi au…