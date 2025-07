L’alcool et la drogue au volant en augmentation sur les routes fribourgeoises

La police cantonale constate une augmentation inquiétante du nombre d’usagers de la route circulant sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, lors des six premiers mois de l’année. Elle lance donc un nouvel appel à la prudence.

XAVIER SCHALLER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE. Depuis le début de l’année, 499 conducteurs se sont fait pincer avec trop d’alcool dans le sang, 331 sous l’influence de stupéfiants. De quoi alarmer la police cantonale puisque ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux des années précédentes. C’est en effet 117 cas de plus qu’en 2023 pour l’alcool et 92 pour la drogue (respectivement 90 et 45 de plus qu’en 2024), détaille le communiqué de presse. «Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que, durant cette période, les contrôles ont été moins nombreux que les années…