Le bon coup de Mélissa Suchet

LUTTE SUISSE. Mélissa Suchet a décroché son deuxième succès de la saison dimanche lors de la Fête cantonale vaudoise. «C’était inattendu et c’est une de mes plus belles victoires, savoure la Grandvillardine de 20 ans. Les meilleures filles du pays étaient là et j’ai gagné devant mes parents, c’est beau!»

A Gilly, la lutteuse du club du Pays-d’Enhaut a dû s’employer pour décrocher sa 18e couronne. Opposée à la Bernoise Jasmin Gäumann en passe finale, elle savait que «ça n’allait pas être de la tarte. Mon papa m’a dit de la “bouffer” et ça m’a donné la niaque.»

Le général dans le viseur

Cette victoire permet à Mélissa Suchet de réaliser «un bon coup» dans un classement général national très serré. «Je me retrouve 5e à quelques points de la première. L’année passée, j’avais fini 3e. Je veux…