Le bonjour de Bowie

Comme Kurt Cobain classait l’album des Shaggs parmi ses cinq préférés (La Gruyère du 10 juillet), David Bowie avait un faible pour Florence Foster Jenkins. A la demande de Vanity Fair, en 2003, il a établi le palmarès de ses 25 albums préférés. Son classement débutait avec The Last Poets et se concluait par The Glory (????) of the Human Voice. Paru en 1962, près de 20 ans après la mort de la dame, ce disque rassemble douze airs classiques interprétés/ massacrés par la «plus mauvaise chanteuse de tous les temps». «Madame Jenkins était riche, mondaine et passionnée d’opéra», expliquait David Bowie. Il utilisait ensuite une expression anglaise intraduisible pour dire qu’elle avait la pire voix du monde («the worst set of pipes in the world of music»), mais ajoutait avec tendresse qu’elle en…