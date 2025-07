Le cavalier de Marsens Romain Sottas espère «réussir un top 5 dans le Grand Prix» en Hollande

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES CHAMPIONNATS D’EUROPE D’HIPPISME EN ESPAGNE

«Cette finale individuelle des championnats d’Europe de saut ce dimanche (dès 14 h) à La Corogne s’annonce ouverte. Beaucoup de cavaliers privilégient le Champions Global Tour et l’argent qu’il est possible d’y gagner, ce qui est dommage. Etant chauvin, j’espère que la victoire reviendra au tenant du titre jurassien Steve Guerdat ou au Zurichois Martin Fuchs, même si aucun d’eux n’aura son meilleur cheval. Attention au champion olympique allemand Christian Kukuk, au Hollandais Maikel Van der Vleuten, ainsi qu’aux Français Julien Epaillard et Kevin Staut.»

Le pronostic de Romain Sottas: champion d’Europe 2025 de saut: Steve Guerdat (Suisse).

Le pronostic de La Gruyère: champion d’Europe 2025 de saut: Christian Kukuk…