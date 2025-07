Le directeur artistique du Nouvel Opéra Fribourg désormais «chef associé» à Londres

Le directeur artistique du Nouvel Opéra Fribourg tiendra la baguette du BBC Concert Orchestra. La prochaine saison du NOF sera marquée par l’opéra Rusalka de Dvorak.

ELISABETH HAAS

OPÉRA. Si la saison actuelle s’est terminée dimanche de manière ambitieuse sur la création de quatre ouvrages lyriques en un acte, le Nouvel Opéra Fribourg (NOF) met la pédale douce la saison prochaine. Impossible de commander des nouvelles œuvres toutes les années. Mais la tournée du one-woman-show lyrique de Sarah Defrise, I Hate New Music, coproduit il y a deux ans, continue. Et le NOF maintiendra en 2025-2026 ses brunchs lyriques en collaboration avec la Haute Ecole de musique HEMU. Les étudiantes et étudiants des classes de chant se produiront en récital quatre fois au Brut Café, à Equilibre.

Le NOF tient…