Le Grand Prix de la Gruyère est lancé

TENNIS. Le 40e Grand Prix de la Gruyère bat son plein depuis une semaine au Centre de tennis de Bulle. Parmi les résultats marquants, la défaite d’Alejo Prado (N3 57, TC Bulle) en finale du tableau N3/R3 face à Léo Galliano (N4 144), pourtant moins bien classé que le Tourain.

Quant aux tableaux principaux du tournoi, ils ont débuté mercredi. Chez les messieurs, les têtes de série 1 et 2, Mischa Lanz (N2 29 et lauréat 2023) et Mirko Martinez (N2 30 et tenant du titre), sont exemptées des deux premiers tours. Ce dernier pourrait retrouver Alejo Prado en demi-finale. Un temps annoncé, le Neuvevillois Damien Wenger (N2 13) ne figure finalement plus au programme.

Les demies se joueront ce samedi à 10 h 30, tandis que la finale est prévue à 13 h 30, si la météo le permet. Dimanche sera le…