Le marché de la mi-été revient ce week-end

LES PACCOTS. Le marché de la mi-été des Paccots reprendra place ce samedi de 10 h à 17 h à la patinoire des Paccots. Au programme, plus de 70 stands proposant divers produits du terroir et artisanaux tels que des bijoux, de la céramique ou des bougies. L’Office du tourisme des Paccots – La Veveyse tiendra son propre bar à l’événement et des food-trucks seront également mis à disposition. Dans son communiqué de presse, l’office annonce une ambiance musicale variée, assurée par les Sonneurs de la Dent-de-Lys, l’accordéoniste Jean-Pierre Purro et la chanteuse de reprise Fiat Queen on the Street. En parallèle, le Groupement des commerçants, industriels et artisans châtelois sera à nouveau présent dans le cadre de son 40e anniversaire (La Gruyère du 26 juin 2025). SARA LEONETTI