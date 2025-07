Le nageur vuadensois Lucien Hemmer a disputé son ultime concours élite

NATATION. Une page se tourne pour Lucien Hemmer. Aux championnats de Suisse d’été grand bassin à Lausanne la semaine dernière, le nageur vuadensois a disputé son ultime concours élite. Le membre de Vevey-Natation va désormais enfiler son maillot pour le plaisir entre le groupe master du club vaudois et celui du Sporting Bulle Natation (SPB), où il s’est mis à aimer la compétition. «Une gêne derrière l’omoplate persiste depuis un an. Moins nager était la seule solution pour éviter que le muscle ne s’enflamme, regrette le Gruérien de 28 ans. Mentalement, le moral en prenait un coup quand je constatais que le niveau n’était plus là.»

Malgré tout, Lucien Hemmer a conclu son parcours par deux bons résultats. Fin juin en 200 m brasse, il a été champion romand pour la première fois (n.d.l.r.: il…