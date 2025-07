Le titre est arrivé

VTT DE DESCENTE. Douze ans. Cela faisait depuis son lancement en 2013 que le Team Fribike attendait le premier titre national de sa jeune histoire. La disette a pris fin dimanche dernier à Wiriehorn, dans l’Oberland bernois, grâce à Cédric Bourquenoud. Le pilote de Villars-sous-Mont s’est joué du terrain glissant pour être sacré champion de Suisse en catégorie open master. «Cette victoire fait plaisir et montre qu’on est toujours là», savoure Patrick Guhl, à la tête d’un team privé réduit à 12 membres aujourd’hui.

Le plus jeune est aussi le plus prometteur. A presque 18 ans, Liam Noverraz s’aligne en Coupe d’Europe avec une 12e place (M19) comme meilleur résultat. «Liam a fait un bond en avant cette saison, souligne le président charmeysan. Il est réfléchi, minutieux et prend le …