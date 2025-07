Le tour de France de Lucie

FRANCE5, MERCREDI À 21 H 05

A bord d’un camping-car spécialement décoré «made in Lulu», Lucie Carrasco et Jérémy Michalak sillonnent pour la première fois les routes de France. Ils voyagent de la côte d’Azur au Mont-Saint-Michel, en passant par le bassin d’Arcachon, les Hauts-de-France et le Lot, avant de rejoindre les Champs-Elysées, pour une arrivée aussi prestigieuse que sur le Tour de France. Au programme: des retrouvailles avec une classe de CM1, des gitans marrants, un château hanté, des huitres et du vin blanc avec le plus célèbre des ostréiculteurs mais également quelques activités et surtout, des Français au grand cœur, aussi drôles que généreux. ■