Les arbres du Sud portent des fruits étranges

BANDE DESSINÉE

Vincent Hazard et A. Dan

STRANGE FRUIT

Dupuis

En 1939, dans une salle enfumée d’un club new-yorkais, une star du jazz offre à son public mélangé une nouvelle création, un titre qui marquera sa carrière et l’histoire de la musique. Billie Holiday a 24 ans et entame Strange Fruit, chanson qui sort radicalement de son registre habituel. Il n’est pas question ici d’une histoire d’amour, mais d’«étranges fruits» suspendus à certains arbres du Sud des Etats-Unis ségrégationnistes. Ces «fruits» sont les corps d’hommes noirs lynchés par le racisme ordinaire. Ce morceau coup de poing constitue une entaille sévère au vernis lisse dont la société américaine s’est badigeonnée, le tout porté par une voix unique, qui ose s’élever pour la justice. Et qui va payer pour cela.

