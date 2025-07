Les bureaux communaux font peau neuve à Semsales

Samedi matin, près de 150 habitants ont poussé la porte des bureaux communaux de Semsales. Entre 10 h et 11 h, ils ont découvert un bâtiment réaménagé, coiffé d’un étage en ossature bois, avant d’assister à une brève cérémonie et au traditionnel couper de ruban. Ce nouvel étage regroupe la réception, les bureaux et une salle de consultation. Jusqu’ici, les quatre employés travaillaient à l’étroit. «Il s’agissait d’une nécessité», tranche la syndique Noémie Berthoud. Aujourd’hui, ils bénéficient d’un open space lumineux, équipé de mobilier ergonomique et réglable. «Il y a vraiment un meilleur confort pour le personnel.» En dessous, l’ancienne administration s’est muée en salle du Conseil communal. Une salle de conférences de 25 places complète le dispositif. Le chantier, lancé en mars…