Les Glânois du Théâtre des Remparts se sont fait une place au Festival Off d’Avignon

Du 5 au 26 juillet, cinq membres du Théâtre des Remparts de Romont ont enchaîné 19 représentations dans le cadre du Festival Off d’Avignon. Plus de 850 spectateurs se sont installés pour voir leur version de Week-end en ascenseur.

VINCENT CAILLE

FESTIVAL OFF. «Pense, crois, rêve et ose.» Pascal Richoz a vu ces mots sur une babiole, dans une boutique d’Avignon. Une phrase toute faite, dit-il. Mais elle lui est restée en tête. Parce qu’elle colle à ce qu’ils ont vécu. Du 5 au 26 juillet, à 11 h 30, les cinq du Théâtre des Remparts de Romont – Anne Brodard, Pascale Bugnon Oberson, Yvan Glannaz, Lionel Rolle et Pascal Richoz à la mise en scène – ont joué Week-end en ascenseur 19 fois à la Comédie d’Avignon. Leur rêve s’est réalisé.

Pas de place pour la mollesse dans la cité papale, le Festival…