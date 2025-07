Lucie Droux, étudiante en physiothérapie la journée et vététiste à midi

VTT. A deux mois des Mondiaux en Valais, les championnats de Suisse ce week-end à Savognin (GR) serviront de test pour l’élite du pays. Lucie Droux s’en réjouit bien qu’elle n’en fasse pas encore partie. «J’aimerais me rapprocher du top 15 espoir, vise-t-elle. Ce sera mon défi.» Tout un défi sachant la réalité de son quotidien, loin de celui de ses meilleures adversaires. Etudiante en physiothérapie la journée, la Charmeysanne de 20 ans se mue en vététiste à midi ou sitôt ses cours terminés. Six fois par semaine et 48 semaines par année.

«Ce n’est pas simple de mener de front études et sport d’élite, mais je prends tellement de plaisir. Autant à l’entraînement qu’en course.» Courses que Lucie Droux dispute sous les couleurs d’ARSA Racing. «Cette team montée par les frères (Nicolas et…