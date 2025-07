VTT. Maxime L’Homme continue sur sa lancée. Près de deux semaines après son premier podium U23 en Coupe du monde, le Vuadensois a signé un superbe top 5 en cross-country aux européens de Melgaço. Samedi au Portugal, le vététiste gruérien a fini à 30 secondes du podium et 41 du lauréat français Adrien Boichis après quasi 1 h 15 d’effort. Une excellente nouvelle à un mois et demi des mondiaux de Crans-Montana (VS), après ses soucis d’encadrement et d’asthme. VT