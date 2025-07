née Petit

CHÂTEL-SAINT-DENIS

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Nadia Mounoud-Petit, née le 4 février 1948 à Aigurande, en France.

Fille de Georges Petit et d’Eve Petit-Brino, elle a passé une partie de son enfance en France et à Châtel-Saint-Denis, son père ayant développé son entreprise de génie civil à Bossonnens.

Nadia a fréquenté l’Institut Saint-François de Sales à Châtel-Saint-Denis et faisait partie de la danse du groupe folklorique de Châtel-Saint-Denis.

Nadia s’est mariée avec Jean Mounoud, et ensemble, ils ont eu deux enfants, Christel et Olivier. Elle a été la patronne du Bar à Café «Le Calimero» à Lausanne. Dévouée à sa famille, elle aimait partir en vacances avec son mari et ses deux enfants à Cagnes-sur-Mer, dans le sud de la France.

Puis,…