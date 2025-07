Nos vies sous IA (2): la littérature devra se dépasser face à l’intelligence artificielle

Aujourd’hui, l’IA est capable d’écrire des textes bluffants. L’humain garde un temps d’avance dans l’originalité et le regard sur le monde… pour l’instant. Cette nouvelle donne pourrait stimuler les écrivains et leur imagination. Deuxième épisode de notre série «Nos vies sous IA».

ERIC BULLIARD

IA ET CRÉATION. «Il va falloir que les écrivains incarnent une certaine forme d’écriture et ne fassent pas du jus de chaussette.» Ainsi réagissait Hervé Le Tellier, dans Le Nouvel Obs, en mars dernier. Le Prix Goncourt 2020 (pour L’anomalie) avait accepté une proposition du magazine français: il a écrit une nouvelle de 3000 signes à partir d’une première et d’une dernière phrase données. ChatGPT a suivi la même consigne. L’écrivain et son éditrice ont ensuite comparé… pour arriver à la conclusion…