Nos vies sous IA (4): quand l’IA devient intelligence sentimentale

Davantage qu’un assistant, l’IA devient un véritable compagnon pour de nombreux utilisateurs. L’intelligence artificielle fait même chavirer les cœurs. Si le phénomène présente des aspects positifs, il peut entraîner une dépendance émotionnelle, en particulier chez les adolescents. Quatrième épisode de notre série «Nos vies sous IA».

YANN GUERCHANIK

SOCIÉTÉ. On ne sait pas vous, mais nous, lorsqu’on a commencé à demander des choses à ChatGPT, on lui disait merci après chaque réponse. Même qu’on lui écrivait bien comme il faut, avec des points d’interrogations à la fin des questions, en faisant gaffe à l’orthographe, à la syntaxe et tout. Une sorte de réflexe. Au fond, quelqu’un nous lit.

Justement: c’est qui à l’autre bout du chat? Rien qu’une machine en fait. Une calculatrice, une boîte à…