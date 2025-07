Nouvelle piscine pour le camping

LES PACCOTS.

Le camping Le Bivouac, aux Paccots, projette de refaire entièrement sa piscine. La demande de permis, publiée vendredi dans la Feuille officielle, prévoit la démolition du bassin actuel (6 m sur 10) et la construction d’une nouvelle piscine chauffée, plus grande (6 m sur 16). «L’actuelle a fait son temps», explique Stéphane Fivaz. Le propriétaire et directeur du camping ajoute: «Les normes évoluent et la clientèle attend aujourd’hui plus de confort. C’est aussi un atout important pour le camping.» Un local technique enterré figure également dans le projet.

Ouverture à l’été

Les travaux pourraient commencer cet automne, pendant la pause hivernale, et s’achever au printemps 2026. Objectif: une ouverture à l’été, sans perturber les campeurs. «Il est prévu de faire les travaux…