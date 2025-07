LE PÂQUIER

Il y a sept mois, Pascal Romanens était en pleine forme, quand une cruelle et sournoise maladie fut diagnostiquée et finit par l’emporter, le 15 juillet dernier. Il a été entouré au mieux par sa compagne, restée à ses côtés jusqu’à son départ au lever du jour, ses amis de toujours, son fils Léo et sa maman, ainsi que sa famille.

Né à Marsens le 28 juin 1968, Pascal eut la chance de grandir avec son frère Daniel auprès d’une maman aimante et toujours disponible à la maison, et d’un papa bricoleur. Ils leur ont appris que l’on peut toujours faire de belles choses par soi-même, avec ses mains. Son enfance se passa beaucoup à l’extérieur, à jouer avec ses copains du quartier.

Son apprentissage de boulanger-pâtissier terminé, Pascal a préféré les horaires de chauffeur poids lourd…