Pixel et cætera

MONSTRUOSITÉ. Où que vous partiez en vacances, et quelle que soit la langue du pays, faites ceci: soutenez la presse locale en achetant le journal du coin. Dans ces pages – évidemment c’est encore mieux si c’est écrit en français – des informations très locales et tant mieux. Rien sur Gaza et sa population civile intentionnellement affamée jusqu’à la mort des plus faibles; rien sur Donald Trump et sur sa vidéo hallucinante de la fausse arrestation de Barack Obama dans le Bureau ovale; rien sur les drones meurtriers, les bombes atomiques… Des drames il y en a, oui, dans ces pages locales, mais ce sont des faits divers – parfois tragiques – qui ne valent pas pour crime contre l’humanité. Et puis, surtout, il y a la vie de la région, ses sociétés, ses autorités, ses petits rien qui seraient…