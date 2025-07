Pour éviter les mauvaises surprises

ÉNERGIES RENOUVELABLES. «Publicité mensongère, commandes pas honorées, installations non achevées, malfaçons, installations non conformes aux critères pour recevoir des subventions ou mise en place sans avoir demandé les subventions.» Dans un communiqué, le Service de l’énergie (SEn) liste les écueils et les déconvenues que rencontrent certains propriétaires lors de l’installation de panneaux solaires ou de pompes à chaleur.

Il constate que «le large potentiel de développement du secteur attire des entreprises qui ne respectent pas forcément les règles en vigueur, tant sur le plan de la qualité que du déroulement.» Le SEn peut dénoncer certaines situations, «mais les procédures prennent du temps pour aboutir et les délais impartis sont défavorables aux acteurs du marché qui respectent…