Quelle vision pour le lac de la Gruyère?

A propos de l’initiative «Sauvez les Laviaux».

Que peut-on faire du lac de la Gruyère? C’est la question sur laquelle s’arrêtent volontiers les opposants à l’initiative «Sauvez les Laviaux», soumise à votation le 28 septembre prochain. Invoquant un épouvantail juridique, ils agitent la peur d’une mise sous cloche du site, d’un lac figé et inaccessible. Du point de vue juridique pourtant, on peut presque tout faire. Rappelons que les origines du lac sont artificielles: sa simple existence est la preuve que l’on peut transformer profondément – et légalement – notre territoire. Ce n’est donc pas une protection excessive qui menace aujourd’hui le site, mais bien l’absence de vision à long terme pour son avenir.

Car la véritable question n’est pas ce que l’on peut faire, mais ce que l’on veut…