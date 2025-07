TF1, MERCREDI À 21 H 10

Violoniste talentueux, François Gautier est aussi un incorrigible avare. Plus pingre que lui il n’y a pas: son quotidien est réglé de manière à ne quasiment rien dépenser et le fait de devoir mettre la main à la poche ou simplement d’y penser lui procurent aussitôt de terribles angoisses. Il s’éclaire grâce au réverbère de la rue, consomme des produits périmés et n’hésite pas à tirer profit d’une situation si bien sûr elle ne lui coûte rien. Mais sa vie bascule le jour où il commence à éprouver des sentiments envers une musicienne de son orchestre et qu’il découvre avoir une fille, Laura, dont il ignorait totalement l’existence. Contraint au mensonge pour tenter de dissimuler son terrible défaut, François se dirige droit vers les problèmes qui risquent de lui…