Sa carrière terminée, Noémie Kolly ouvre l'album souvenir de sept vies de pleurs et de rires

Noémie Kolly a mis un terme à sa carrière de skieuse professionnelle à 27 ans.

Tourmentée par les blessures, la Rochoise privilégie sa santé et sa «vie d’après».

Retour avec la descendeuse sur sept moments marquants de son parcours.

TEXTES QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. Une dernière chute en super-G aux Etats-Unis, une troisième opération (au genou) suivie d’une énième rééducation, les doutes et surtout les douleurs qui en ont résulté. Tout cela aura été de trop pour Noémie Kolly.

«Je n’en voulais plus, puis j’ai compris que je ne faisais plus partie de ce monde du ski (de compétition). D’où ma décision d’arrêter (La Gruyère du 26 juillet) avec laquelle je me sens soulagée aujourd’hui», confie la Rochoise de 27 ans, souriante, libérée et forcément émue en faisant le deuil d’une vie consacrée au…