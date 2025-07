Sandy Marti, gagnante du Grand Prix de la Gruyère: «Si je fais trop de tennis, j’explose»

Sandy Marti a remporté le Grand Prix de la Gruyère, samedi à Bulle. Retour sur le parcours sportif de la Valaisanne, qui est notamment montée sur le même podium que la freestyleuse Mathilde Gremaud.

VALENTIN THIÉRY

TENNIS. Logique respectée samedi en finale du tableau principal féminin, au Grand Prix de la Gruyère. La Valaisanne Sandy Marti (N2 14, tête de série n° 1) a battu la Soleuroise Anina Lanz (N3 32, n° 2) 6-2 6-2. La lauréate de 33 printemps n’avait plus claqué son revers ravageur au tournoi organisé au Centre de tennis de Bulle depuis environ dix ans. «Sans doute, car j’allais là où je pouvais gagner plus d’argent, commence-t-elle sans détour. Pourtant, je trouve la région jolie. Et je viens souvent voir Fribourg-Gottéron.»

