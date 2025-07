«Son décès m’a touché. Peu de gens parlaient de ce joueur discret en dehors et humble sur le terrain. Il était précieux pour Liverpool: il marquait ses buts et donnait tout défensivement. L’attaquant avait trois enfants et venait de se marier à 28 ans. C’est important de sensibiliser aux accidents de la route.»



VALENTIN THIÉRY