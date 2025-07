Sottas SA, la razzia totale au tournoi interusine de la Gruyère

De retour à Riaz après 20 ans, le tournoi interusines de la Gruyère n’a sacré qu’un seul maître. Sottas SA a tout emporté: tournoi à 11, à six hommes et la nouvelle catégorie mixte.

VINCENT CAILLE

Grand soleil sur Riaz, mais c’est bien Sottas SA (photos du haut) qui a le plus brillé ce week-end au tournoi interusines de la Gruyère. Au stade de la Condémine, l’entreprise a tout raflé: tournoi à 11, à six hommes, et mixte. Une domination entamée vendredi soir, avec la victoire de la formation à 11 face à Fire System (1-0). Samedi, place aux équipes réduites. Sottas I a battu UCB Farchim 1 (3-0), pendant que Sottas III s’imposait dans la catégorie mixte face à Carrosserie Pasquier 2 (2-0). Un triplé net et sans bavure.

De retour à Riaz après plus de 20 ans, le tournoi interusines a rassemblé…