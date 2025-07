Tornare en outsider à Riaz

LUTTE SUISSE. La fête régionale du Club des lutteurs de la Gruyère se tiendra ce dimanche à Riaz. Dès 8 h 15, 150 jeunes et 75 actifs lutteront sur les cinq ronds de sciure. En l’absence des leaders gruériens Benjamin Gapany et Johann Borcard, Paul Tornare voudra profiter de sa forme pour s’imposer. Le lutteur botterensois aura néanmoins fort à faire face à Marc Gottofrey (Echallens, 46 couronnes à son actif) et Steven Moser (Dirlaret, 43) notamment. La passe finale est prévue vers 16 h 30, celle des jeunes vers 15 h 30. QD