TRAIL. «Que tous les traileurs trouvent leur bonheur.» En proposant un quatrième parcours long de 36 kilomètres, le Gruyère Trail de Charmey et son président Samuel Nascimento veulent s’ouvrir à tous. Objectif qui sera atteint avec près de 1300 participants attendus ce samedi à Vounetz et alentours. Sur 36 kilomètres donc, mais également sur les courses originelles de 11, 24 et 54 kilomètres. Sans oublier les nombreux enfants qui rayonneront autour du Centre sportif de Charmey.

Un accent populaire

Ce succès populaire conforte ainsi le trail charmeysan dans sa position de numéro un du canton. Et ce malgré l’absence de pointures mondiales au départ de cette 9e édition. Le calendrier international et les cachets voulus modestes à Charmey l’expliquent en partie.

Seule exception notable: le…