Tribune libre

Rappels légaux

A propos de l’affaire Ducrest.

Frédéric Ducrest, ex-directeur du CO de La Tour-de-Trême, a écrit un livre sur ses idées pédagogiques. Lisez-le: il développe une vision de premier plan, faite de fermeté et de bienveillance. Et parfaitement dans la ligne de la constitution (art. 64) qui oblige à donner aux élèves le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l’environnement. Que tout cela est bien dit!

Et la loi scolaire développe les missions de l’école: socialiser et former, par l’enseignement et l’éducation, dans un climat de qualité. Assurer l’acquisition des connaissances et des compétences fondamentales définies par les plans d’études afin d’amener les élèves à développer au mieux leurs potentialités. Permettre de s’intégrer dans la société, de…