Trois blessés à la suite d’un accident à Châtel-Saint-Denis

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Mardi à 17 h 30, un homme de 57 ans circulait de Semsales en direction de Châtel-Saint-Denis. Avant l’intersection avec la route du Lac-Lussy, il s’est déporté sur la voie opposée, percutant d’abord le rétroviseur d’une voiture conduite par une conductrice de 63 ans. Il a terminé sa course en collision frontale avec une voiture de livraison, arrêtée pour bifurquer à gauche en direction du Lac-Lussy. Le conducteur, âgé de 46 ans, et son passager (39 ans) ont été légèrement blessés et pris en charge sur place par les ambulanciers. L’automobiliste de 57 ans a dû être héliporté vers un hôpital. Selon un communiqué de la police, l’hydrocarbure déversé sur la chaussée a été neutralisé par les pompiers du Bataillon Sud. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de…