Un marché locatif toujours tendu

IMMOBILIER. L’Observatoire du logement a publié ses chiffres pour le premier trimestre 2025. Il constate une tension persistante sur le marché locatif des trois communes pionnières (Fribourg, Bulle et Estavayer). «La plupart des logements disponibles sont reloués immédiatement, signe d’une forte demande locative dans ces régions.» Côté loyers nets, une stabilité est observée à Fribourg et Bulle. Estavayer enregistre une hausse, en particulier pour les appartements de une et quatre pièces.

«Les appartements de trois pièces, bien qu’ils soient les plus nombreux dans le parc locatif monitoré, présentent aujourd’hui le taux de disponibilité le plus bas dans chacune des communes.» C’est à Bulle qu’il se maintient au plus faible niveau, autour de 0,5% depuis un an. Et de manière globale, c’est…