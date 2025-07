Un pumptrack mobile à la cour des Misets, à Châtel-St-Denis

Comme en 2024 à Attalens (photo), la commune de Châtel-Saint-Denis s’apprête à accueillir le pumptrack mobile de l’Etat de Fribourg du 15 juillet au 17 août. La cour des Misets va ainsi se transformer en un terrain de jeu pour toutes les activités à roulettes. Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Service du sport de l’Etat de Fribourg et de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN), soit promouvoir la santé et le mouvement, encourager la mobilité douce (vélo, trottinette, skate, rollers…), renforcer la sécurité routière et soutenir les projets scolaires liés à la mobilité douce. Cette piste ludique et sécurisée est accessible à tous et adaptée aux engins non motorisés: BMX, trottinettes, skateboards, patins à roulettes et petits vélos. «Il s’agit d’un espace idéal pour…