Vingt personnes évacuées à la suite d’un incendie

CHÂTEL-SAINT-DENIS



Un immeuble de la rue des Artisans, à Châtel-Saint-Denis, était en feu ce mardi. Le Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale a été alerté vers midi. Les pompiers du Bataillon Sud ont réussi à circonscrire rapidement le feu qui s’était déclaré dans les combles. Vingt personnes ont été évacuées. «Incommodée par la fumée, une personne a été emmenée en ambulance vers un hôpital», relève la police cantonale dans un communiqué. Les locataires (10 personnes) de six appartements endommagés ont été relogés, tandis que les autres habitants ont pu regagner leur foyer. Le montant des dommages n’est pas estimé. Une enquête est en cours afin de déterminer la cause de cet incendie. YG