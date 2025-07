On vous emmène narguer le Moléson à bord d'un planeur

Sur des rails, sur la route, sur l’eau ou dans les airs, cet été La Gruyère embarque dans des véhicules peu ordinaires. Pour ce deuxième épisode, direction Epagny pour tutoyer les crêtes et les nuages à bord d’un planeur.

XAVIER SCHALLER

Ne pas penser qu’il n’y a que quelques millimètres de matériaux composites entre ses fesses et le vide. Ne pas s’inquiéter des nuages sombres ni des trous d’air. Respirer profondément, faire confiance au pilote et profiter du vol en planeur. Après une demi-heure, on y arrive presque… Au bout de deux heures, on en redemande.

Tout commence sur le gazon de l’aérodrome d’Epagny. Le ciel n’est pas très engageant ce dimanche après-midi, avec un plafond bas et pas mal de vent. «Pas de problème pour voler, mais vous allez comprendre pourquoi on parle d’un sport»,…