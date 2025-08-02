2e ligue inter: au CS Romontois, la défense doit passer à l'attaque

La mi-août marque le coup d’envoi de la saison pour le CS Romontois (en 2e ligue interrégionale) et le FC Vuisternens/Mézières (en 1re ligue féminine). Présentation avec leur entraîneur respectif.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Trois, deux, un, c’est parti pour le CS Romontois (CSR) en 2e ligue interrégionale. Conséquence des relégations successives de La Tour/ Le Pâquier (en 2024) et de Châtel-Saint-Denis (en 2025), le club du Glaney est le dernier «survivant» régional en cinquième division nationale. Avec quelles ambitions au sortir d’une saison quelconque achevée au 13e rang? Michel Golliard y répond avant la rencontre inaugurale face à Thoune M21, ce samedi (17 h 30) au Glaney.

● L’ÉQUIPE: «PLUS ÉQUILIBRÉE

ET HOMOGÈNE»

Additionnez les arrivées (5) aux retours de blessure (4) pour obtenir le…