Au cœur de l’histoire locale

Ce nouvel épisode de notre série estivale consacrée aux jeunes nous prouve une fois de plus que le talent n’attend pas le nombre des années. Julie Pittet, 27 ans, a décrypté le passé vaudois de Vaulruz dans son mémoire de master en histoire.

PHILIPPE HUWILER

La curiosité se lit dans ses yeux. Son rire est franc et communicatif. Un bel accent ne laisse planer aucun doute sur ses racines gruériennes. Même si elle habite à Fribourg, Julie Pittet reste définitivement attachée à son village de Vaulruz, notamment par ses engagements au sein des sociétés locales (lire ci-dessous). Elle y revient d’ailleurs régulièrement, «dans sa chambre de jeune adulte» chez ses parents.

Titulaire depuis l’année dernière d’un master d’histoire et de sciences de l’Antiquité, elle a consacré son travail de…